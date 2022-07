Davide e Fabio Zandri morti in mare: l'uomo è entrato in acqua per salvare i figli

Sono giorni di grande dolore quelli che sta vivendo Stefania, la moglie di Davide Zandri e la mamma del piccolo Fabio, di 8 anni. I due purtroppo hanno perso la vita in mare, nella giornata di sabato 9 luglio. Avevano intenzione di passare del tempo tutti insieme.

La donna nella giornata di domenica 10 luglio, ha avuto la possibilità di incontrare suo figlio Luca, che è tutt’ora ricoverato in ospedale.

Il 12enne è stato salvato giusto in tempo, prima che inalasse troppa acqua. Da ciò che riporta il Corriere Adriatico, la mamma lo ha potuto vedere una prima volta la mattina ed anche nel pomeriggio. Sconvolta dalle perdite, diceva: “Non ce la faccio, non ce la faccio!”

Da una prima ricostruzione, Davide Zandri ed i suoi 2 figli si erano recati alla spiaggia libera, a Gimarra, a Fano. I bagnini aveva alzato la bandiera rossa, perché il mare era mosso.

Nonostante questo intorno alle 7.15, i piccoli ed il loro amichetto, sono entrati lo stesso in acqua. L’amico tuttavia, si è subito reso conto che la situazione era grave infatti è uscito per allertare gli adulti.

Anche la mamma del piccolo Fabio ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto, ma all’arrivo dei bagnini era ormai troppo tardi. Il papà entrato in acqua per salvarli, una volta portato a riva, era ormai deceduto ed il bimbo di 8 anni, era scomparso. Lo hanno ritrovato ormai senza vita diverse ore dopo.

Le indagini per la morte di Davide e Fabio Zandri

Luca il figlio di 12 anni, è stato salvato appena in tempo. Una volta ventilato sulla spiaggia, i medici lo hanno trasportato all’ospedale Salesi, di Ancona, dove si trova ricoverato ancora adesso. Non risulta essere in pericolo.

Dai racconti dei pochi testimoni, Davide sarebbe entrato in acqua per salvare i suoi bambini in difficoltà. Tuttavia, le onde non gli hanno lasciato scampo e lo hanno travolto nel giro di pochi istanti.

La Procura molto probabilmente non disporrà le autopsie sui corpi del papà e del piccolo, poiché la dinamica sembra essere abbastanza chiara. L’uomo oltre a lasciare la moglie Stefania, ha lasciato 2 figli, quello di 15 anni era rimasto a casa.