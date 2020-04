Fase 2: no all’obbligo di mascherine per i bambini al di sotto dei 6 anni Obbligo mascherine: no per i bambini sotto i 6 anni e per persone con disabilità

Mascherine bambini. La Fase 2 è sempre più vicina e le domande continuano ad essere numerose. Tra queste ci sono anche quelle che riguardano i bambini e come fare per proteggerli e per farli uscire in tutta sicurezza. È stato dichiarato che nei luoghi aperti al pubblico, soprattutto quando è più difficile mantenere la distanza di sicurezza, come per esempio sui mezzi pubblici, è obbligatorio indossare le mascherine. Ma i bambini come fanno?

Secondo le ultime notizie riportate, i bambini sotto i 6 anni e le persone con forme di disabilità, non sono obbligati ad indossare in modo continuativo la mascherina.

Dopo le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in molti si sono sentiti confusi e con interrogativi, non ancora chiariti. Il Premier ha comunicato che verranno riaperti parchi, giardini e ville pubbliche e che la decisione sarà poi presa sindaci, che dovranno valutare se sarà possibile mantenere il distanziamento sociale ed ha sottolineato che dovranno essere regolati gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità sempre da parte dei sindaci. Perché qualora non sarà possibile far rispettare le norme di sicurezza, tali aree pubbliche resteranno chiuse.

Sarà possibile anche recarsi dai nonni, che in questo momento sentono la mancanza dei propri nipoti, così come quest’ultimi sentono la mancanza dei loro nonni, ma dovrà essere sempre fatto rispettando le norme di sicurezza. Non sarà di certo possibile fare pranzi o cene con un elevato numero di familiari.

Il Premier Conte ha più volte sottolineato che adesso la responsabilità è dei cittadini, nel limitare l’onda del contagio e rispettare le regole di sicurezza, perché altrimenti si rischia l’esplosione di nuovi focolai.

Non è consentito l’assembramento nemmeno per i bambini. Le mamme potranno uscire con i propri figli, ma non sarà possibile fare scampagnate o picnic. I vigili avranno il compito di evitare il sovraffollamento e di tenere la situazione sotto controllo