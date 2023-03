Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 30 marzo si sono tenuti i funerali del piccolo Davide Licata, il 12enne che purtroppo ha perso la vita in seguito ad un malore in palestra. Sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti, anche per mostrare vicinanza alla famiglia.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo queste persone. Nessuno avrebbe mai immaginato di vivere una perdita del genere, in un momento in cui il piccolo sembrava stare bene.

L’ultimo straziante addio al piccolo Davide è stato celebrato nella chiesa degli Apostoli Pietro e Paolo. C’era una folla gremita per il bambino, che purtroppo è andato via da questo mondo troppo presto.

Nella piazza erano presenti tutti i concittadini, i suoi compagni della squadra di basket e tutti i suoi amici. Un dolore lancinante è quello che si sta trovando ad affrontare la comunità, come la sua famiglia.

Sulla bara bianca hanno poggiato la sua maglia di Basket, con il numero 24, il suo numero preferito. Inoltre, all’uscita del feretro dalla chiesa, hanno fatto un lungo applauso ed hanno lanciato in aria dei palloncini bianchi.

Nessuno è riuscito a trattenere la commozione per questa grave perdita. Erano in lacrime ed in molti hanno cercato di mostrare vicinanza alla sua famiglia.

Il decesso del piccolo Davide Licata

Il dramma del piccolo Davide è avvenuto nella serata dello scorso 21 marzo. Si trovava nella palestra dell’istituto Guarino e da ciò che racconta il suo allenatore, erano alla fine e stavano cercando di organizzare le squadre per la partita.

Tuttavia, è proprio in quei minuti che il piccolo ha iniziato ad accusare un forte mal di testa, fino a quando non ha perso i sensi. Hanno cercato di rianimarlo a lungo e per tenerlo in vita, lo hanno sottoposto anche alla respirazione bocca a bocca. Tuttavia, è solo durante il trasporto in ospedale, che il bambino ha perso la vita.

La stessa Procura di Agrigento ha deciso di avviare un’inchiesta e quindi di disporre l’autopsia sul corpo. Il medico legale ha eseguito l’esame nella giornata di mercoledì 29 marzo, ma per avere la relazione completa, è necessario aspettare ancora 90 giorni.