Non ce l’ha fatta Federica Albanese, la 27enne rimasta coinvolta nel sinistro stradale che si è verificato lungo l’A19, l’autostrada Palermo-Catania.

La giovane donna si trovava a bordo di una moto, quando si è scontrata frontalmente contro una vettura. È stata sbalzata per diversi metri e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, il suo cuore si è fermato per sempre. Troppo gravi i traumi riportati.

Tre invece i feriti trasportati in ospedale. Il fidanzato di Federica Albanese, che era alla guida della moto e che è stato soccorso sul posto e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Termini Imerese. E i due passeggeri della vettura, che non sarebbero in gravi condizioni. Dopo il sinistro stradale, l’abitacolo si è ribaltato ed ha preso fuoco. Fortunatamente dopo che i due erano già stati messi in salvo.

Non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Gli agenti della polizia stradale hanno constatato che si è trattato di un frontale tra una moto e una vettura. Bisognerà ora capire cosa sia accaduto in quei drammatici minuti e stabilire le responsabilità dei conducenti dei due mezzi.

Le ultime foto pubblicate sui social, mostrano Federica Albanese sorridente con i suoi amici. Dopo quella giornata, stava tornando a casa. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare quello che sarebbe accaduto.

La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutti coloro che la conoscevano. Numerosi i messaggi di addio apparsi sul web.

I messaggi di addio per Federica Albanese

Una ragazza solare, eri sempre allegra e sorridente. Che tu possa riposare in pace.

‘Ricordati delle tue ali. Ricordati di te’. L’ultimo post di Federica Albanese, poi gita in moto e la tragedia. Oggi muore un angelo di 27 anni sulla A19 Palermo-Catania. Un immenso abbraccio alla famiglia e ai tanti che le volevano bene.