Federico Berilli ha perso la vita a soli 27 anni, davanti agli dei suoi amici. Il ragazzo si trovava a bordo della sua moto, quando ha perso il controllo del mezzo all’altezza di una curva.

La triste vicenda è accaduta a Giulianova, precisamente lungo via Montello. Federico Berilli era uscito con i suoi amici in moto. Sono stati proprio loro, testimoni della drammatica scena, a lanciare l’allarme ai soccorsi. Non è riuscito a tenere il controllo del suo mezzo a due ruote, il 27enne ha riportato gravi lesioni a seguito della violenta caduta.

Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118 e il trasporto al pronto soccorso, il ragazzo non ce l’ha fatta. I medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, si è spento per sempre poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dei Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro stradale.

Gli amici sono sotto choc e ancora increduli. Hanno visto il loro amico perdere le vita, senza poter fare nulla per aiutarlo. Sono numerosi i post pubblicati nelle ultime ore sui social network, da tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene e che hanno voluto ricordarlo e salutarlo per l’ultima volta.

Le parole del Sindaco dopo la notizia del decesso di Federico Berilli

Anche il Sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, ha espresso il suo dolore con un post sui social network, per inviare alla famiglia di Federico il cordoglio dell’intera comunità: