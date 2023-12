Ancora una vita molto giovane spezzata sulle strade italiane. Federico Grasso aveva solo 22 anni e ieri mattina, alle prime luci dell’alba, si stava dirigendo a lavoro a bordo della sua auto. Improvvisamente ha perso il controllo della guida ed è finito a sbattere contro un muro di cinta, perdendo la vita sul colpo. La tragedia è avvenuta a Ruffano, in provincia di Lecce.

Ancora sangue sulle strade italiane e ancora una vita molto giovane spezzata in pochi attimi per via di un drammatico incidente.

Il dramma si è consumato nella prima mattinata di ieri, giovedì 21 dicembre, a Ruffano, in provincia di Lecce.

Federico Grasso, un ragazzo di soli 22 anni, era uscito di casa e si stava dirigendo, a bordo della sua auto, una Fiat Grande Punto, a lavoro presso una ditta che si trova sulla statale 275 a Surano.

Durante il percorso, per cause ancora da chiarire, il giovane avrebbe perso il controllo della guida e sarebbe uscito fuori strada. L’automobile ha impattato violentemente contro il muro di cinta di un terreno agricolo, accartocciandosi completamente.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme e richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

I medici del 118 sono giunti sul posto tempestivamente, ma per Federico Grasso non c’era già più nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nello schianto, che ne hanno decretato un decesso praticamente istantaneo.

La salma del ragazzo è stata trasportata presso l’obitorio locale, mentre i Carabinieri si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso. Il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico a lungo, causando disagi alla viabilità.

La notizia si è diffusa a Ruffano in pochissimo tempo, provocando shock e dolore a tutta la comunità. Sulla pagina del Comune è apparso un toccante messaggio di cordoglio, nel quale è stato anche annunciato l’annullamento di tutte le attività in programma:

L’amministrazione comunale si stringe attorno ai familiari del nostro giovane concittadino tragicamente scomparso, questa mattina, in un incidente sulla strada provinciale per Surano. Per rispetto del loro dolore e della memoria di Federico, sono stati sospesi tutti gli eventi pubblici organizzati dal Comune di Ruffano ed in programma nelle giornate di oggi e domani. Anche l’appuntamento in calendario per “InCanto di Natale”, previsto per domani sera, si terrà in una nuova data.