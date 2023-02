Max e Federico Gutierrez, due fratelli entrambi piloti della NASCAR, sono rimasti coinvolti in un incidente in MEssico domenica scorsa

Un episodio molto spiacevole si è verificato in Messico nella giornata di domenica scorsa. Federico Gutierrez, stella emergente del mondo dei motori, ha perso la vita a soli 17 anni dopo che l’auto su cui viaggiava è rimasta coinvolta in un incidente sull’autostrada. Insieme a lui c’era anche il fratello Max, anche lui pilota, che è rimasto gravemente ferito.

A dare la tragica notizia ci ha pensato la stessa Nascar, lega molto famosa in tutto il mondo, in cui il 17enne aveva già avuto modo di mettersi in mostra e ottenere ottimi risultati. Nella nota si legge:

Siamo devastati dalla perdita del nostro amico e pilota Federico Gutierrez Hoppe. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia Gutiérrez in questo momento difficile.

Federico era stato nominato pilota emergente dell’anno 2022 nella Nascar Mexico Challenge Series. Correva su una vettura del suo team, AM Racing, che a sua volta ha voluto esprimere il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia di Federico:

AM Racing porge le nostre più sincere condoglianze alla famiglia Gutierrez per la perdita del figlio Federico. Fico era un membro della famiglia AM Racing, spesso unendosi a suo fratello Max a bordo pista la scorsa stagione e conserveremo per sempre quei ricordi. I nostri pensieri e le nostre preghiere non sono solo con la famiglia, ma anche con Max durante il suo processo di recupero e lutto.

L’incidente in cui è morto Federico Gutierrez

Stando a quanto riportato dai media messicani, Federico e suo fratello Max stavano viaggiando sulla loro Porsche Boxter sull’autostrada che collega Valle De Bravo a Toluca. Per motivi ancora in corso di accertamento, la loro auto si è scontrata violentemente contro una Ford Explorer.

Suo posto sono subito intervenuti i soccorritori, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane pilota. Suo fratello Max, invece, è stato trasferito con estrema urgenza all’ospedale di Città del Messico, dove è ancora ricoverato in gravi condizioni.

Sull’altra vettura viaggiavano tre persone, rispettivamente di 80, 65 e 41 anni, con il più anziano che era alla guida. La Procura Locale ha aperto un’indagine sull’accaduto e cercherà di fare chiarezza.