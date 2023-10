Sono tutti in grande apprensione per le condizioni di Fedez dopo il suo ricovero in ospedale, dallo scorso giovedì. La moglie Chiara Ferragni è al suo fianco e non lo lascia mai solo, ma ovviamente entrambi hanno anche il grande sostegno della loro famiglia.

I nonni e le zie materne stanno cercando di fare il possibile per mostrare loro vicinanza ed aiuto. I genitori della coppia si stanno prendendo cura dei bambini Leone e Vittoria.

Inoltre, la sorella Francesca in una storia su Instragram ha mostrato una sua foto, in cui insieme al suo bambino Edoardo, portava a spasso il cane Paloma, che i Ferragnez hanno adottato solo da qualche settimane.

Valentina la sorella minore dell’imprenditrice digitale ha spiegato ai suoi follower che in realtà doveva essere a Parigi. Tuttavia, a causa della situazione delicata di Fedez, ha deciso di rimanere a Milano.

Anche i genitori del rapper stanno cercando di aiutare. Oltre a tenere i due nipotini, si recato spesso anche in ospedale, per capire quali sono le condizioni del figlio.

Il padre fermato da un giornalista ha detto: “Dobbiamo essere forti per lui. Ora sta un po’ meglio, grazie!” Anche la madre Annamaria in quell’occasione, ha detto che sta migliorando.

Il ricovero ed il malore di Fedez

Da una ricostruzione delle ultime ore, è emerso che Fedez nella giornata di giovedì si trovava in aeroporto con il suo team. Ha avuto un malore ed è stato per questo necessario l’intervento di un’ambulanza.

Dopo il trasporto in ospedale e dai controlli del caso, è emerso che aveva due ulcere ed anche un’emorragia. I medici lo hanno sottoposto tempestivamente ad una nuova gastroscopia. In un suo messaggio ha spiegato la situazione e che stava meglio.

Tuttavia, nella giornata di domenica ha avuto una seconda emorragia. I dottori lo hanno portato di nuovo in sala operatoria. Ora da un aggiornamento dell’Ansa è emerso che sta meglio, anche se i medici lo tengono ancora sotto controllo.