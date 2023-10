Come sta Fedez? Dovrebbe stare bene, ma per i medici la situazione resta molto delicata

Una nuova importante notizie è quella arrivata in queste ultime ore, sulle condizioni di Fedez. Il rapper italiano ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dallo scorso giovedì. Ha due ulcere intestinali che gli hanno provocato due emorragie.

I medici per fortuna sono riusciti ad intervenire in tempo e quindi ora dovrebbe essere fuori pericolo. Lo stesso papà Franco Lucia, ci ha tenuto a rassicurare i giornalisti fuori dalla struttura.

A dare le notizie ci ha pensato l’Ansa. Nella nota hanno scritto: “Fedez è in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero. Ora è costantemente migliorato, attraverso il controllo dell’emocromo.“

Nonostante questo i medici hanno deciso di non dare le dimissioni a breve. Concludendo la nota hanno scritto: “La situazione resta delicata. Molto probabilmente starà ricoverato almeno fino alla prossima settimana!”

In un primo momento la situazione per il rapper sembrava essere sotto controllo. Però nella giornata di domenica ha avuto una seconda emorragia e quindi ha avuto bisogno di un nuovo trasporto in sala operatoria. Per questo ora i medici lo tengono sotto osservazione.

Il malore di Fedez e la situazione

Nella serata di venerdì 29 settembre, lo stesso Fedez in un messaggio su una sua storia su Instragram, aveva spiegato il motivo del suo ricovero. Ha avuto un malore improvviso mentre era in aeroporto, con il suo team, per andare a Los Angeles.

Tuttavia, a causa della situazione, è stato necessario l’intervento di un’ambulanza. Da qui il tempestivo trasporto all’ospedale e poi la scoperta: aveva due ulcere ed un’emorragia in corso.

Il rapper ci ha tenuto a ringraziare i medici, perché grazie al tempestivo intervento ed alle trasfusioni, gli hanno salvato la vita. Con lui c’è sua moglie Chiara Ferragni. In quei giorni era in Francia, in occasione della Parigi Fashion Week.

Però in una storia pubblicata sui social, ha detto che stava tornando a casa in anticipo a causa di un’emergenza. La famosa imprenditrice digitale però, non ha mai spiegato cosa era accaduto.