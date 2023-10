Risulta esserci grande ottimismo da parte dei medici per le condizioni di salute di Fedez. Proprio lui nella serata di venerdì 29 settembre, poche ore dopo il suo arrivo in ospedale, ci ha tenuto ad aggiornare tutti su come stava ed il perché era arrivato lì.

L’Ansa in queste ultime ore ha pubblicato importanti notizie su questo ricovero ed anche in quale reparto si trova. Con lui dovrebbe esserci solo Chiara Ferragni.

La prima ad allarmare i fan è stata proprio la moglie. Si trovava in Francia in occasione della Parigi Fashion Week, ma in una storia con la sua amica Chiara Biasi ha scritto che è dovuta rientrare in anticipo, per un’emergenza.

La famosa influencer di fama mondiale però, non ha mai spiegato il motivo. Solo diverse ore dopo il marito ha pubblicato un messaggio, in cui ha spiegato che è arrivato in ospedale a causa di due ulcere, che gli hanno provocato un’emorragia.

I medici gli hanno fatto ben due trasfusioni, ma al momento non risulta esserci nessun bollettino medico per la situazione.

Cosa è emerso sul ricovero di Fedez

Da ciò che riporta l’Ansa, il famoso rapper è ricoverato nel reparto Sollievo, dell’ospedale Fatebenefratelli, di Milano. Con lui dovrebbe esserci solo la moglie.

Avrebbe passato una notte tranquilla e non dovrebbe esserci preoccupazione sulle sue condizioni di salute. Lo tengono ancora ricoverato per ulteriori accertamenti, previsti nella giornata di oggi, domenica 1 ottobre.

CREDIT: INSTAGRAM

Su questo ricovero inoltre, lo stesso quotidiano ha spiegato che è arrivato al pronto soccorso del nosocomio, accompagnato da un’ambulanza. Lo hanno sottoposto da subito ai controlli e da qui, la scoperta delle ulcere. Per fortuna il tempestivo intervento, ha evitato il peggio.

Proprio Fedez nel suo messaggio ci ha tenuto a ringraziare oltre ai suoi follower, anche i medici che sono intervenuti tempestivamente e che gli hanno salvato la vita. Potrebbe tornare a casa molto presto.