Fedez torna a farsi controllare in ospedale dopo sei mesi dal tumore al pancreas. Ecco come sta oggi l'amatissimo rapper e giudice di X-Factor

Fedez è tornato in ospedale dopo sei mesi dall’intervento per l’esportazione di quel “mostro” al pancreas. Una foto che ha allarmato i fan, che subito lo hanno inondato di messaggi, in attesa di ulteriori aggiornamenti sui risultati degli esami.

Credit: Fedez – Instagram

Oggi visita di controllo dopo sei mesi dalla rimozione del tumore. Mi aspetta una bella risonanza magnetica (che non amo particolarmente). Mandate good vibes 💖🙏🏻.

Dalla notizia del suo ricovero, il rapper ha potuto contare sul supporto e sull’amore dell’intera Italia. Quando i suoi numerosi fan hanno visto le foto in ospedale e la sua richiesta di mandare vibrazioni positive, si sono presto allarmati e sono rimasti in attesa di altri post sugli esiti della risonanza magnetica.

Credit: Fedez – Instagram

Poche ore dopo, Fedez ha pubblicato una nuova storia Instagram, per ringraziare tutte quelle persone che gli hanno mandato messaggi positivi e che gli hanno chiesto delle sue condizioni di salute:

Tutto bene! Grazie di cuore per tutti i bellissimi messaggi 💖🙏🏻.

Non è stato un periodo facile per il cantante. Sei mesi fa ha scoperto la spiacevole diagnosi. In quel momento tutto ciò che era meno importante, è passato in secondo piano. I soldi non contavano più, ma c’erano solo i suoi figli e la sua Chiara Ferragni, che non lo ha mai lasciato solo in quella stanza d’ospedale.

Fortunatamente, Fedez ha scoperto la massa in tempo e, grazie ad un intervento, i medici del San Raffaele di Milano sono riusciti ad esportare tutto. Senza bisogno di successive cure.

Credit: Fedez – Instagram

Ora dovrà tenersi sotto controllo e farsi visitare periodicamente in ospedale, per accertarsi che quel mostro non si ripresenti alla porta.

Oggi Fedez guarda la vita in modo diverso, perché in quei mesi ha capito ciò che davvero è importante. Il pubblico continua a supportarlo e a guardarlo sorridente in televisione, mentre canta i suoi pezzi e mentre li fa divertire come giudice di X-Factor.