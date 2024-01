Si sarebbe dovuto recare a una cena con gli amici, ma Ferdinando De Simone ha perso la vita all’età di 55 anni. Era papà di due figli. Un arresto cardiaco non gli ha lasciato scampo. L’intera comunità è sconvolta.

Avevano organizzato una rimpatriata, una decina di amici che si sarebbero dovuti incontrare in un ristorante. Ma la cena è stata poi annullata, dopo la straziante ed inaspettata notizia. Uno di loro, Ferdinando De Simone, è stato colpito nella notte da un malore improvviso.

La sua carriera nella Polizia stradale di Chieti era appena iniziata, i colleghi sono increduli e addolorati. Da diversi anni, il 55enne era un agente della scuola di polizia di Pescara. Era conosciuto anche in ambito calcistico, era un designatore arbitri di campionati Uisp della serie A, B e Over 40. Viveva a Tollo con la sua bellissima famiglia, una moglie e due figli.

Tutti in queste ore lo ricordano con tristezza e lo descrivono come una persona sempre sorridente, che aveva un pensiero dolce e buono per chiunque lo incontrasse sul proprio cammino. Lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tantissime persone, che in queste ore lo stanno ricordando con parole strazianti sui social network.

Lo straziante racconto di un amico di Ferdinando De Simone

È stato un suo amico a raccontare della cena e di quella notizia che gli ha spezzato il cuore: