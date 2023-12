Ennesima tragedia familiare in Italia: Ferdinando Petrongari ha prima ucciso la moglie, e poi si è sparato con il suo fucile

L’ennesima tragedia familiare ha sconvolto tutti nella giornata di ieri. Ferdinando Petrongari, un pensionato di 82 anni residente a Sant’Elia, in provincia di Rieti, ha prima ucciso sua moglie con un martello e poi si è tolto la vita sparandosi con un fucile. L’arma risulta regolarmente detenuta e denunciata.

Una tragedia assoluta ha sconvolto, nella giornata di ieri, la piccola comunità di Sant’Elia, in provincia di Rieti.

Intorno alle 18:00 le autorità intervenute in una casa in via Dietrosanti, hanno rinvenuto i corpi senza vita di una coppia di coniugi.

Le vittime si chiamava Ferdinando Petrongari e Iride Casciani, erano sposati ed avevano rispettivamente 82 e 72 anni.

A capire che c’era qualcosa che non andava e a lanciare l’allarme sarebbe stata una dei figli della coppia. La donna, che vive all’estero, preoccupata dal non riuscire a mettersi in contatto con i genitori, ha allertato le autorità di zona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante della Polizia di Rieti, che entrando nell’abitazione hanno trovato entrambi i corpi esanimi nel soggiorno.

Il personale medico del 118, intervenuto anch’esso sul posto, non ha potuto far altro che constatare entrambi i decessi.

Stando a quanto emerso fino ad ora, pare Ferdinando abbia prima colpito sua moglie con un martello mentre era sul divano. Diversi colpi alla testa che ne hanno decretato una morte veloce.

Il gesto estremo di Ferdinando Petrongari

Subito dopo l’uomo di 82 anni avrebbe impugnato un fucile da caccia e lo avrebbe rivolto verso se stesso, premendo il grilletto e togliendosi la vita.

L’arma da fuoco, a seguito delle indagini, è risultata essere regolarmente denunciata e detenuta.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche il questore Mauro Frabozzi e il magistrato di turno.

Oltre alla figlia che ha lanciato l’allarme, la coppia di anziani aveva altri due figli. Uno che vive lontano dalla zona e un altro, che era tragicamente scomparso in un incidente stradale alcuni anni fa.

La Procura, che ha aperto un’indagine sulla tragedia, disporrà molto probabilmente degli esami autoptici su entrambi i corpi.

Le indagini ci concentreranno anche per cercare di scoprire il movente di un gesto così estremo.

