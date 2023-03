Un episodio straziante è quello che ha portato all’improvviso decesso del piccolo Jaghunar Singh, il bambino di soli 18 mesi investito da uno scuolabus, mentre stava per raggiungere la sorella maggiore. Il conducente del mezzo ha provato a spiegare cosa è successo davvero.

Una vicenda davvero triste, che ha sconvolto tutta la comunità di Casette d’Ete, nella provincia di Fermo, dove la famiglia di origine pakistana si era trasferita da poco tempo.

Era la mattina di lunedì 6 marzo. Il bus in quei minuti si trovata in via Pisanelli. Era un giorno come gli altri.

La mamma aveva accompagnato la figlia maggiore sul mezzo e il piccolo era davanti la porta di casa ad attendere il suo ritorno. Tuttavia, è proprio in quei secondi, che è riuscito a sfuggire al controllo del genitore.

Da una prima ricostruzione ,sembrerebbe che il piccolo Jaghunar per seguire la sorella maggiore, si sia messo dietro lo scuolabus. L’autista purtroppo non si è reso conto di nulla e lo ha investito.

Il conducente si è fermato subito dopo aver sentito le urla strazianti della madre, che è andata di corsa dal suo bimbo. L’assistente che era a bordo del veicolo, ha cercato di rianimarlo a lungo, ma all’arrivo dei sanitari per il piccolo non c’era più nulla da fare.

Jaghunar Singh investito dallo scuolabus: il racconto del conducente

Andavo pianissimo, ma ho sentito un sobbalzo insolito. Con l’assistente ci siamo chiesti cosa potesse essere perché in quel punto non ci sono dossi. Forse qualcosa finito in mezzo alla strada. E invece…

Queste le parole dell’autista dello scuolabus. Gli inquirenti al momento stanno cercando di capire come muoversi e di stabilire le eventuali responsabilità.

Il Pm che si sta occupando del caso, ha deciso anche di disporre l’autopsia sul corpo del bambino. Da un primo esame esterno non è emersa la causa che ha portato al suo decesso. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce sull’accaduto.