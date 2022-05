Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di giovedì 26 maggio. Una bambina di soli 10 anni è stata travolta da un Suv, mentre stava attraversando la strada con i suoi familiari. Sul posto è stato necessario l’intervento dell’ambulanza, vista la gravità delle sue condizioni.

I residenti, ma soprattutto gli inquirenti al momento stanno cercando di far chiarezza sull’accaduto. Questo perché la gente del posto ha più volte denunciato la pericolosità di quel tratto di strada.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 21, di giovedì 26 maggio. Precisamente in via Collari, nel piccolo comune di Renazzo, in provincia di Ferrara.

La bimba era con i suoi genitori, vicino la sua abitazione e stavano facendo una passeggiata nel quartiere. Fino a quel momento per loro, tutto stava procedendo normalmente.

Tuttavia, ad un certo punto mentre stavano attraversando, è avvenuto l’impensabile. Una persona alla guida della sua auto, proveniente da Bevilacqua, all’altezza dell’incrocio ha travolto la piccola.

Subito dopo l’automobilista ha sbandato ed è riuscito a fermarsi pochi metri più avanti. Però, vista la violenza dell’impatto la bambina è stata sbalzata in un fossato che costeggia la strada.

Bambina di 10 anni travolta da un suv, l’ira dei residenti

Sul posto oltre alle forze dell’ordine, è arrivata anche un’ambulanza. I medici si sono presto resi conto che le condizioni della bimba erano gravi. Per questo l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola.

La piccola ha subito un delicato intervento, ma nonostante la sua situazione sia critica, non risulta essere in pericolo di vita. I carabinieri della stazione locale, adesso sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Stanno anche cercando di capire se la poca visibilità ha provocato l’impatto. Uno dei residenti al quotidiano locale ha dichiarato: