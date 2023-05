Aveva solamente 30 anni Elisa Maietti una giovane mamma, che purtroppo non potrà vedere crescere il suo bimbo nato nella mattina di giovedì maggio, all’ospedale Sant’Anna, di Ferrara. La giovane purtroppo è deceduta poche ore dopo il parto. Quel malore non le ha lasciato scampo.

I medici quando hanno capito la gravità della situazione, hanno cercato di fare il possibile, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di giovedì 6 maggio. Precisamente nell’ospedale Sant’Anna di Cona, che si trova nella città di Ferrara.

La notte precedente la madre è stata ricoverata in ospedale, perché era iniziato il travaglio. Le contrazioni sono andate avanti per circa due ore e la gravidanza per la ragazza, sembrava essere abbastanza tranquilla. Il medico non ha mai riscontrato dei problemi.

Tuttavia, è solo dopo la nascita del suo primo figlio che Elisa ha iniziato ad accusare dei malesseri nella zona addominale. In breve tempo le sue condizioni sono peggiorate drasticamente.

Oltre al dolore nella parte della pancia, ha iniziato ad avere anche i vomiti. Per questo i dottori sono subito intervenuti per capire cosa le stesse accadendo.

Il decesso di Elisa Maietti dopo il parto

Tuttavia, quando i medici si sono resi conto della gravità delle sue condizioni, si sono resi conto che in realtà era ormai troppo tardi. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

A nulla sono serviti i tentativi di tenerla in vita. Ora la stessa struttura ospedaliera ha deciso quindi, di avviare un’indagine interna. Potranno anche disporre l’autopsia, per chiarire la causa dietro la sua scomparsa.

Da ciò che è emerso in queste ore, la 30enne è deceduta per un’emorragia cerebrale che per lei è risultata fatale, ma bisognerà capire adesso cosa l’abbia causata. Per la famiglia ed il compagno, doveva essere un momento di gioia, che ora si è trasformato in un dramma. Il piccolo purtroppo non potrà mai conoscere sua madre.