Ha sterzato di botto per cercare di evitare un animale, ma lo scontro per Beatrice Boccasanta è stato fatale. I medici intervenuti, nonostante la loro rapidità, purtroppo non sono riusciti a fare più nulla per salvarle la vita. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma per ora questa sembra essere l’ipotesi più plausibile.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 5 del mattino, di martedì 8 novembre. Precisamente lungo la strada provinciale 10, verso Finale Emilia, in provincia di Ferrara.

La donna come ogni giorno, si è alzata alle 5 del mattino e dopo essersi preparata, ha preso la sua auto e si stava recando nel forno in cui lavorava da ormai diversi anni.

Tuttavia, è proprio durante il tragitto tra casa e lavoro, che ha perso improvvisamente il controllo del veicolo. Dopo lo scontro la sua auto è diventata un cumulo di lamiere. I passanti nel vedere la macchina, hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine.

I sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma i loro tentativi di rianimazione, sono risultati essere vani. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

La dinamica del sinistro in cui Beatrice Boccasanta ha perso la vita

Gli agenti intervenuti sin da subito hanno fatto tutti i rilievi del caso. Per ora l’ipotesi che sembra essere più plausibile, è proprio quella che il sinistro sia avvenuto mentre cercava di evitare un animale che stava attraversando.

Però si sta prendendo anche in considerazione l’idea che sia uscita fuori strada per un colpo di sonno. La donna insieme alla sua famiglia, era molto conosciuta ed infatti, sono davvero tante le persone che la stanno ricordando sui social. In uno dei messaggi sul web hanno scritto: