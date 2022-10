Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 ottobre, nella provincia di Novara. Purtroppo una donna di 38 anni, non ce l’ha fatta a sopravvivere e nonostante il tempestivo intervento, i sanitari non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine, poiché non risultano esserci altri veicoli coinvolti e soprattutto perché bisognerà capire il motivo dello scontro.

Stando alle informazioni rese note da il quotidiano La Stampa, i fatti sono avvenuti intorno alle 18:00 di domenica 23 ottobre. Precisamente nella zona di Pogno, nella provincia di Novara.

Da ciò che è emerso, la ragazza era a bordo di una Mercedes Classe A, guidata proprio da un uomo, forse il suo fidanzato o un suo amico. Erano sulla strada provinciale della Cremosina, che collega le province di Novara e Vercelli.

Quando all’improvviso la persona alla guida della macchina, ne ha perso improvvisamente il controllo. Sono usciti fuori strada, sulla parte destra e purtroppo tutti si sono presto resi conto che la situazione era molto grave.

I passanti hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari e alle forze dell’ordine. Sono arrivati sul posto in pochi minuti ed hanno cercato di fare il possibile per i due occupanti del veicolo.

Il decesso della donna di 38 anni dopo il sinistro

I medici arrivati hanno rianimato la donna sul posto per diversi minuti. Tuttavia, alla fine si sono resi conto che per lei non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno potuto far altro che constatare il suo triste decesso.

L’uomo che era alla guida dell’auto, invece, ha riportato contusioni lievi. Per questo si trova ricoverato in ospedale, ma solo in via precauzionale.

Gli agenti, inoltre, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverso tempo, poiché nello scontro è stata tranciata una tubatura del gas. Per mettere la zona in sicurezza, sono arrivati anche i vigili del fuoco.