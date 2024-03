Sono ancora tutti sconvolti per la straziante scoperta fatta nella mattina di ieri, dove in una macchina dentro un garage, c’erano due fidanzati ormai senza vita. L’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è proprio che si è trattato di una triste fatalità, che ha portato a gravi conseguenze.

Gli inquirenti che stanno indagando sul caso, hanno comunque deciso di disporre le autopsie sui corpi, per capire se effettivamente la loro ricostruzione può avere delle conferme. Sul posto sono tante le persone che hanno scelto di andare, anche per mostrare vicinanza alle famiglie.

Il primo a fare la triste scoperta, è stato proprio il papà del 24enne. L’uomo non vedendo il figlio in casa ed avendo provato a contattarlo, ha deciso di andare a controllare in garage. Si trova a pochi metri dalla loro abitazione, a via Fosso del Lupo, nella periferia nord di Napoli. Tuttavia, una volta entrato ha trovato la Fiat Panda ancora accesa, all’interno c’erano i due corpi ormai senza vita.

L’uomo ha cercato prima di rianimarli da solo e nel frattempo ha anche chiesto l’intervento dei sanitari. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochissimi minuti, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dei due ragazzi. Gli inquirenti ipotizzano che avendo lasciato la macchina accesa, forse per avere l’aria calda, il monossido di carbonio avrebbe saturato il piccolo garage. Di conseguenza, i due avrebbero prima perso i sensi e poco dopo anche la vita.

Chi erano i due fidanzati trovati senza vita nel garage

CREDIT: DRONE SNAP

Il 24enne si chiamava Vincenzo Nocerino. Lavorava come webdesigner, ma quando poteva andava ad aiutare anche il papà nella sua pizzeria, di cui è socio. Era figlio unico e da poco tempo aveva anche perso sua madre.

La ragazza invece, aveva solamente 20 anni e di chiamava Vida Shahvalad. Aveva origini iraniane, ma con la famiglia viveva nella provincia di Caserta. Tuttavia, frequentava l’università nella città di Napoli.

Tra i due da un po’ di tempo era nata una relazione. Infatti da ciò che è emerso nella serata di venerdì 15 marzo erano usciti insieme ed alla fine, avevano deciso di stare da soli. Di conseguenza, avevano deciso di andare nel garage di proprietà del papà di Enzo. Alla fine però, il triste epilogo.