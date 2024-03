Tragedia a Secondigliano, due giovani fidanzati trovati morti nella loro auto dentro il garage: in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine

Un episodio davvero straziante è quello che purtroppo è emerso nella prima mattina di oggi, nella città di Napoli. Due giovani fidanzati sono stati trovati senza vita nella loro auto, dentro un garage. Nonostante la corsa dei medici, per loro non c’era ormai più nulla da fare.

Sull’accaduto ovviamente stanno lavorando anche le forze dell’ordine, che stanno cercando di capire cosa è successo. Le ipotesi sono quella di triste fatalità, ma anche quella del gesto estremo, anche se sembra essere quella meno plausibile.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino di oggi, sabato 16 marzo. Precisamente in un garage, che si trova in Traversa Fosso del Lupo, a rione Kennedy, che si trova nel quartiere di Secondigliano, a Napoli. Il ragazzo di 24 anni si chiamava Vincenzo Nocerino, la giovane invece ne aveva 20 ed era di origini straniere, ma era in Italia per studiare.

Il papà del fidanzato non vedendo rientrare il figlio a casa e visto che non gli rispondeva al telefono, è andato a cercarlo. Tuttavia, una volta arrivato nel garage li ha trovati entrambi senza vita, dentro l’auto accesa. Da qui è partita la disperata chiamata ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine, intervenuti sul posto per indagare sul caso.

Le indagini per i due fidanzati trovati senza vita

Gli agenti hanno avviato come da prassi tutti gli accertamenti del caso. Tuttavia, per ora l’ipotesi più plausibile al momento sembra essere una triste fatalità. Questo perché avendo lasciato il motore acceso, forse per tenere l’aria calda o lo stereo acceso, avrebbero esalato i gas di scarico.

Questi ultimi, non avendo trovato una uno sbocco, si sarebbero appunto chiusi nel garage. Di conseguenza avrebbero prima stordito i due ragazzi e poco alla volta, avrebbero provocato entrambi i decessi.

Ovviamente per avere delle risposte concrete sul caso, bisognerà attendere i risultati delle autopsie. Solo dopo questi esami potranno esserci delle conferme su cosa è successo. Nel frattempo il papà di Vincenzo si trova ora sotto shock dalla grave perdita subita. In tanti nella zona, stanno andando sul posto per vedere cosa sta accadendo.