Filippo Bonvicini avrebbe tentato un sorpasso azzardato, per poi ritrovarsi davanti un'auto che non è riuscito ad evitare

Aveva solo 32 anni Filippo Bonvicini, il ragazzo di Vigasio, in provincia di Verona, che nella mattinata di venerdì primo settembre è rimasto vittima di un brutto incidente stradale. Era a bordo della sua moto e si è scontrato con un’auto che stava uscendo da un’area di sosta. Inutili i soccorsi per lui, che si è spento praticamente sul colpo.

Ancora una morte sulle strade italiane e ancora un giovane, appassionato di moto, che perde la vita a seguito di un terribile incidente stradale.

Gli ultimi stralci della bella stagione fanno aumentare il traffico di motociclisti e automaticamente, quanto tragicamente, aumenta il numero di incidenti mortali che coinvolgono veicoli a due ruote.

Filippo è solo l’ultimo di una lunghissima lista di centauri che quest’estate hanno purtroppo perso la vita mentre viaggiavano sui loro amati ciclomotori.

Nella mattinata dello scorso venerdì primo settembre era uscito di casa e stava percorrendo la statale 53, la tangenziale che collega Vigasio a Nogarole Rocca.

Stando a quanto emerso fino ad ora, pare che il giovane abbia tentato un sorpasso azzardato su un tratto di rettilineo e che proprio in quel momento si sia ritrovato davanti ad un’automobile che stava uscendo da un’area di sosta.

L’impatto tra la motocicletta e la vettura è stato inevitabile. La velocità sostenuta che manteneva il centauro ha fatto sì che lo stesso sia volato a diversi metri di distanza e sia caduto rovinosamente a terra.

Inutili i soccorsi per Filippo Bonvicini

Chi era presente al momento dell’impatto ha immediatamente chiamato i soccorsi, che in pochi minuti hanno raggiunto il luogo dell’incidente e valutato la situazione.

Purtroppo non c’era già più nulla da fare. Filippo Bonvicini si era già spento, probabilmente sul colpo e per i gravi traumi riportati nell’impatto.

In poco tempo la notizia si è diffusa a Vigasio, il piccolo comune in provincia di Verona dove il 32enne viveva e lavorava. Era un operaio di una ditta di metalmeccanica e in più svolgeva da anni l’attività di dj e animatore di eventi.

