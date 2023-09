Una notizia terribile ha travolto il mondo dei motori in Italia nelle scorse ore. Filippo Momesso, promettente pilota di motociclette, atleta che in diverse occasioni e con ottimi risultati aveva corso nel Campionato Italiano Velocità, è stato trovato privo di vita a soli 24 anni nella sua casa di Trento. Si era trasferito da qualche tempo in Trentino per portare avanti anche la carriera studentesca.

Un fulmine a ciel sereno ha squarciato nelle prime ore di questa mattina il mondo dei motori italiano, quando si è diffusa la tragica notizia della scomparsa di Filippo ‘Momo‘ Momesso.

Una notizia assolutamente inaspettata e che necessiterà sicuramente di indagini perché abbia una spiegazione. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso che avrebbe sorpreso il motociclista forse nel sonno.

L’arrivo tempestivo dei soccorritori sul posto non è purtroppo servito ad evitare il decesso, che era già sopraggiunto.

La tragedia si è verificata a Trento, nella casa in cui il 24enne si era trasferito qualche tempo fa per portare avanti anche la sua carriera studentesca.

Era infatti iscritto alla facoltà di ingegneria informatica nell’università del capoluogo del Trentino Alto Adige.

Chi era Filippo Momesso

Nato e cresciuto ad Oderzo, in provincia di Treviso, in Veneto, Filippo Momesso era diventato noto fin da giovanissimo grazie al suo talento in sella alle motociclette da corsa.

Nonostante la giovane età aveva avuto modo già di gareggiare in diverse competizioni nazionali molto prestigiose, come il CIV (Campionato Italiano Velocità).

Nel CIV aveva esordito nel 2019 con il team MMR, nella classe SS600. Poi aveva gareggiato nel trofeo National Trophy 1000 e quest’anno nel trofeo Aprilia RS660, dove solo poche settimane fa aveva raggiunto, nella gara del Mugello, un prezioso terzo posto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza che ha ricevuto in queste ore la famiglia di Filippo stravolta dal dolore. Il 24enne lascia la mamma, il fratello Riccardo e il papà Antonio, che lo seguiva sempre nelle corse e che aveva in programma insieme a lui di fondare un team tutto loro.

