Un lutto molto grave ha colpito il mondo dello sport italiano e in particolare quello dell’hockey su ghiaccio. Michele Basso, ex campione di questa disciplina, che in passato aveva vestito anche la maglia della nazionale italiana, si è spento a soli 26 anni. La città di Asiago si è stretta attorno al dolore dei familiari, stravolti da una tragedia così grave.

È arrivata nelle ultime ore la notizia della scomparsa prematura di Michele Basso.

Il suo nome era legato al mondo dello sport e in particolare a quello dell’hockey su ghiaccio, disciplina che praticava fin da bambino e che lo aveva portato anche a vestire la maglia azzurra della nazionale italiana.

Aveva dovuto abbandonare la sua passione più grande nel 2016, quando aveva scoperto di essere affetto da una brutta malattia che lo ha costretto, da quel punto in avanti, a dolorosi e faticosi cicli di terapie.

Ha provato a lottare come un leone contro il male, così come aveva sempre fatto nel suo ruolo di difensore nei palaghiaccio di tutto il paese, ma alla fine si è dovuto arrendere.

Era un giocatore della Asiago Hockey 1935 srl, che appresa la notizia della sua scomparsa ha subito voluto mostrare vicinanza alla famiglia:

L’Asiago Hockey 1935 e l’HC Asiago Junior 1935 si stringono in un abbraccio alla famiglia Basso per la morte del loro atleta Michele. Dopo una lunga e sofferta malattia anche un hockeysta come Michele ha dovuto arrendersi. Riposa in pace.

Cordoglio per la morte di Michele Basso

Il giovane campione ha lasciato nello strazio più grande la madre Elena, il papà Riccardo, il fratello Nicola e la fidanzata Valentina.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore. Tra i tanti, quello commovente della FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio):