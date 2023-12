Nel corso della puntata di ieri sera di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli ha mandato in onda alcuni messaggi audio inviati da Filippo Turetta. Messaggi mandati ad un amico in comune che aveva con Giulia, in cui si evince la mania del controllo che voleva esercitare sulla sua ex. Dettagli, su cui voleva quasi imporre le sue decisioni.

È trascorso quasi un mese da quel terribile 11 novembre in cui la 22enne Giulia Cecchettin, originaria di Saonara e residente a Vigonovo, nel padovano, perdeva tragicamente la vita.

La perdeva per mano di Filippo Turetta, 21enne di Torreglia, sempre nel padovano, con cui lei era stata fidanzata fino all’agosto scorso.

Quest’ultimo, dopo averla uccisa a coltellate e aver abbandonato il suo cadavere vicino al lago di Barcis, si è dato alla fuga ed è stato arrestato una settimana più tardi in Germania.

Ora è rinchiuso nel carcere di Verona e dovrà rispondere di omicidio volontario, al quale potrebbero aggiungersi le aggravanti di premeditazione e crudeltà.

La richiesta della difesa, però, è quella di indagare Filippo Turetta anche per stalking. Questo perché precedentemente al femminicidio, il ragazzo aveva in più occasioni messo in mostra la sua ossessione per Giulia. Per chiarire la posizione di Turetta a riguardo, gli inquirenti stanno esaminando diversi messaggi.

Gli audio di Filippo Turetta

Già alcuni giorni fa era stata resa nota una conversazione tra Filippo e Elena Cecchettin, nella quale il 21enne chiedeva insistentemente dove fosse sua sorella Giulia e come mani non gli rispondeva al telefono. “Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata“: scriveva Turetta. O ancora: “Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata“.

Ancora più agghiacciante l’audio inviato da Giulia in un gruppo WhatsApp di sue amiche, nel quale la 22enne, disperata, diceva loro che non ce la faceva più. Che voleva tagliare ogni ponte da ‘Pippo’, ma che non lo faceva perché aveva paura che lui si facesse del male.

Ieri, per la prima volta e in esclusiva, la trasmissione di rai3 Chi l’ha visto ha mandato in onda audio in cui si sente la voce di Filippo.

Audio inviati ad un’amicizia in comune che aveva con Giulia, nel quale parlava dei preparativi dell’imminente festa di laurea della stessa.

Una voce calma, fredda, quella del 21enne, dalla quale comunque si evince la sua volontà di imporre il proprio pensiero e le proprie idee anche su quelli che potrebbero essere definiti dettagli.

Come ad esempio i soggetti di un disegno che i suoi amici stavano preparando per lei, le cose da lanciarle alla fine della discussione della tesi, ciò che si doveva bere alla festa e quant’altro.