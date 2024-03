Finite le speranze di ritrovare in vita il produttore Philip Rogosky, l'ha trovato morto due mesi dopo la sua scomparsa

Una notizia davvero straziante è quella arrivata in queste ultime ore, purtroppo il produttore cinematografico Philip Rogosky, scomparso dallo scorso 29 gennaio, è stato ritrovato ormai senza vita. A dare conferme del caso è proprio il programma Chi l’ha Visto?

La moglie in tutti questi mesi non ha mai smesso di sperare di poterlo riabbracciare, ma alla fine è arrivato l’epilogo straziante, che nessuno avrebbe mai voluto immaginare. La scoperta però è arrivata solo nella giornata di sabato 23 marzo.

Philip viveva a Roma con la moglie. Il giorno del 29 gennaio, era rimasto a casa perché influenzato. La donna invece, era uscita di casa per andare a lavoro, ma una volta rientrato di lui non c’erano più tracce. Ha provato a chiamarlo, ma il telefono risultava essere sempre spento. Preoccupata, si è recata in caserma ed ha sporto una denuncia di scomparsa.

Successivamente ha scelto di chiedere aiuto anche al programma Chi l’ha Visto?. Durante questi mesi l’inviato ha parlato più volte del caso ed hanno anche controllato le diverse segnalazioni arrivate in redazione, ma nulla portava al ritrovamento. Fino purtroppo al triste epilogo.

Il ritrovamento del corpo di Philip Rogosky, due mesi dopo la sua scomparsa

Da ciò che è emerso un passante avrebbe trovato il corpo senza vita dell’uomo nei pressi del parco dell’Insugherata, in zona Cassia, sempre nella Capitale. Sul posto sono arrivati d’urgenza gli agenti della Polizia Scientifica ed anche il medico legale.

Alcuni quotidiani scrivono appunto che il suo decesso sarebbe arrivato settimane prima del ritrovamento e sulla testa avrebbero anche trovato un sacchetto di plastica. A dare conferma di questo ritrovamento è la stessa trasmissione Chi l’ha Visto? che in un post sui social, ha scritto: