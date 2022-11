Nella giornata di mercoledì 2 novembre, il padre della bambina di 2 anni caduta dal balcone, si è presentato davanti al Gip. L’uomo inizialmente non ha confessato ciò che aveva fatto, ma neanche un minuto dopo, con le lacrime agli occhi, ha cambiato totalmente la sua versione.

La piccola nonostante il volo dalla finestra della casa al terzo piano, sembra stare bene. Sembrerebbe proprio che una rete metallica abbia attutito la sua caduta e quindi, abbia evitato il suo decesso.

Il padre dal racconto di una vicina, voleva anche lui togliersi la vita, ma sia la donna che il marito, sono riusciti a fermarlo in tempo. All’arrivo degli agenti era disteso sul letto. Davanti al Gip, inizialmente ha detto che tutto è avvenuto accidentalmente, ma poco dopo ha cambiato versione. Nel suo racconto ha detto:

Una voce mi ha detto che dovevo salvare il mondo, in quel preciso momento in cui tenevo mia figlia in braccio, mi ha detto di lanciarla perché Dio l’avrebbe salvata.