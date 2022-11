In queste ultime ore sono emersi nuovi importanti dettagli sulla vicenda della bimba di 2 anni caduta dalla finestra della casa al terzo piano. Il padre accusato del suo tentato delitto, davanti al Gip, ha ammesso le sue colpe, ma soprattutto ha spiegato le motivazioni del suo gesto così estremo.

Nonostante la gravità dell’episodio, grazie ad una rete che ha attutito la caduta, la piccola si è salvata. Ha riportato delle escoriazioni, una frattura dell’omero e ad una spalla.

Il padre, che al momento dei fatti i carabinieri hanno ritrovato in casa steso sul letto, da quella stessa sera è in stato di fermo. Da ciò che è emerso, sarebbe stato proprio lui a buttare la figlia.

I suoi legali Silverio Sica e Tommaso Amabile in un’intervista con l’agenzia Agi, hanno spiegato cosa ha detto il papà durante l’interrogatorio con il Gip. L’avvocato Silverio Sica sulle dichiarazioni del padre ha riferito:

A nostro giudizio è una vicenda di natura psichiatrica. Il nostro assistito dopo aver sostenuto che la bambina era caduta in maniera accidentale, come un fiume in piena, ha ammesso di averla buttata lui.

Ha raccontato inoltre, di aver ricevuto un ordine da Dio e della sua certezza che si sarebbe salvata, perché così ha voluto Dio.