Al momento le forze dell’ordine stanno lavorando per capire le motivazioni che hanno spinto il padre a gettare la sua bambina di 2 anni dalla finestra della casa al terzo piano. Lui dal canto suo dice che è avvenuto tutto per una fatalità, ma dalle indagini la sua versione non trova conferma.

Nella puntata di ieri, lunedì 31 ottobre, del programma La Vita In Diretta, l’inviata che ora si trova proprio a Fisciano, ha fatto nuove importanti scoperte.

Da ciò che ha raccontato la donna, solo tre giorni prima che avvenissero i fatti, il padre ha dato in escandescenza proprio sotto il palazzo. Ha iniziato ad urlare, contro qualcuno, dicendo che aveva intenzione di portargli via la sua bimba.

I presenti hanno subito capito che le condizioni dell’uomo erano molto gravi ed hanno chiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Ai sanitari ha detto: “Non sto bene, ho crisi di panico!” Per questo si era anche fatto visitare.

Tuttavia, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che il tutto si sarebbe trasformato in qualcosa di così grave. I dottori nel dimetterlo in quell’occasione, gli avevano diagnosticato uno stato di forte stress.

Bambina di 2 anni giù dalla finestra: i fatti

I fatti sono avvenuti intorno alle 10 di domenica 30 ottobre. Precisamente in una palazzina che si trova in corso San Vincenzo Ferreri, a Fisciano, nella provincia di Salerno.

Da ciò che è emerso, il padre era da solo con la figlia e la stava cambiando. Quando all’improvviso ha deciso di gettarla giù dalla finestra. Da quello che hanno raccontato sempre nel programma La Vita In Diretta, anche lui successivamente stava provando a togliersi la vita.

Per fortuna però, una vicina e suo marito sono riusciti a fermarlo in tempo. L’uomo tramite i suoi legali, vuole dire che il tutto è avvenuto accidentalmente. Ma visto dove la bimba è caduta, gli inquirenti non credono alla sua versione.

Nonostante la gravità dell’episodio, tutti possono tirare un sospiro di sollievo, poiché la piccola ha riportato solo qualche escoriazione ed una frattura. Sembra stare bene, è sempre stata sveglia e vigile.