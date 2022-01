È stata eseguita nella mattinata di ieri l’autopsia sul corpo di Annalucia, la bimba di 1 anno trovata senza vita nel suo lettino. Il pm di turno ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine, per capire l’esatta causa che ha portato al suo tragico ed improvviso decesso.

In un primo momento si ipotizzava che tutto fosse accaduto per una presunta morte in culla. Tuttavia, poche ore dopo gli stessi inquirenti hanno deciso di avviare un’indagine.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio. Nel piccolo comune di Mattinata, in provincia di Foggia.

Dal racconto dei genitori, la bambina la sera precedente si era addormentata nel suo lettino, proprio come accadeva sempre. Non c’era nulla che facesse presagire il dramma.

Ad un certo punto però, la mamma si è svegliata e quando è andata a controllare la figlia, ha scoperto che non respirava più. Insieme al papà hanno allertato in fretta i sanitari, che sono intervenuti sul posto tempestivamente.

I medici hanno provato a rianimare a lungo la piccola, ma alla fine non hanno avuto altra possibilità che arrendersi. Infatti hanno constatato il decesso proprio nella sua abitazione.

L’autopsia sul corpo della bimba di 1 anno trovata morta nel suo lettino

Nella casa della famiglia, sono arrivate anche le forze dell’ordine. Inizialmente si ipotizzava che il dramma fosse avvenuto per una presunta morte in culla. Tuttavia, poche ore dopo il pm Iannotti ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine.

Come atto dovuto per poter procedere con l’esame autoptico, ha iscritto sul registro degli indagati entrambi i genitori.

Il medico legale ha effettuato l’autopsia sul corpo della bambina nella mattinata di sabato 22 gennaio. Ora ha a disposizione 90 giorni per poter completare la relazione completa e per consegnarla in Procura. Il sindaco nel piccolo comune, vista la tragedia, ha deciso di mostrare affetto e vicinanza a questa famiglia colpita da un lutto terribile.