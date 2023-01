Sono giorni di strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari del piccolo Oriel Skura, il bimbo di soli 8 anni investito il pomeriggio di Natale. Purtroppo il tempestivo trasporto in ospedale, per lui è risultato essere del tutto inutile.

Per i suoi cari ora è il momento di fare i conti con la perdita subita. In una straziante nota, resa pubblica dal loro legale, loro chiedono solo che venga fuori la verità e che venga fatta giustizia. I genitori hanno scritto:

Oriel non stava giocando a pallone in strada, si trovava sul ciglio della carreggiata assieme a noi e ai nostri parenti. Come è possibile che chi lo ha investito non lo abbia visto, né abbia frenato. Erano le tre del pomeriggio ed era in un punto dove non si dovrebbero superare i 50 km orari. Ha spento per sempre la luce della nostra vita.

La famiglia del bambino è di origini albanesi, ma si sono trasferiti in Italia da ormai diversi anni. Infatti tutti i parenti sono ben integrati nella comunità.

Lo scorso 25 dicembre si era recato a casa di alcuni cari, con i suoi genitori, per festeggiare il Natale. Da ciò che è emerso, il sinistro è avvenuto intorno alle 15, quando la famiglia era uscita in strada per salutarsi dopo il pranzo.

Il decesso del piccolo Oriel Skura

La madre ed il padre hanno detto che lui era già salito in auto, mentre loro stavano parlando. Quando il cuginetto lo ha richiamato e lui è uscito per raggiungerlo. È proprio mentre era sul ciglio della strada, che una donna alla guida della sua auto, lo ha investito.

Le condizioni del bimbo sono apparse disperate sin da subito. Purtroppo, dopo il trasporto in ospedale il piccolo ha perso la vita. L’automobilista ora risulta essere indagata per il reato di delitto stradale.

La famiglia chiede solo che venga fuori la verità e che venga fatta giustizia. Per loro la signora non stava rispettando il limite di velocità previsto per legge in quel tratto di strada.