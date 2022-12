Dramma a Foggia la notte di Natale, bambino di 8 anni investito in strada, è morto poco dopo in ospedale

Un gravissimo sinistro è quello accaduto nella notte tra Natale e Santo Stefano nella provincia di Foggia. Purtroppo ha perso la vita un bambino di soli 8 anni, di origini albanesi. Nonostante i tempestivo intervento dei sanitari, è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale.

Per lui e per i suoi familiari doveva essere solo che un giorno di festa, che invece si è trasformato in qualcosa di davvero straziante. Nessuno di loro riesce ancora a credere come sia potuto accadere.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella tarda serata di domenica 25 dicembre, nella serata di Natale. Precisamente lungo la strada statale 90, che collega Foggia e Bovino.

Da ciò che è emerso sembrerebbe che il piccolo era in strada a giocare a pallone. Non è ancora chiaro se era con un adulto o con dei suoi coetanei.

Quando all’improvviso, una donna alla guida della sua auto, che stava passando su quella strada, lo ha investito. Il sinistro probabilmente è avvenuto per la scarsa illuminazione che c’è in quel tratto di strada.

I presenti hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Con la speranza di poterlo salvare lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale locale.

Il decesso del bambino di 8 anni investito la notte di Natale

Tuttavia, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo, per lui non c’era ormai più nulla da fare. Purtroppo ha esalato il suo ultimo respiro poco dopo il suo arrivo in nosocomio e non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul luogo in cui è avvenuto lo scontro, sono arrivate anche le forze dell’ordine. Questi ultimi ora sono a lavoro per ricostruire l’accaduto e le eventuali responsabilità.

Da ciò che è emerso alla guida dell’auto c’era una donna, residente in zona. Ora sarà sottoposta a tutti gli accertamenti del caso per capire in che condizioni era alla guida. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.