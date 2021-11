Comunità di San Paolo di Civiate in lutto per la prematura morte di Vittorio Marini: il ragazzo aveva soltanto sedici anni

Dolore e tristezza a San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia. Un ragazzo di soli 16 anni di nome Vittorio Marini è morto a causa di un grave incidente. Il giovane stava guidando la sua vespa, quando si è schiantato contro un grande camion.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. L’impatto è stato così violento, che per il sedicenne non c’è stato nulla da fare. I soccorritori, dopo l’allarme, si sono precipitati sul posto in breve tempo, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Vittorio Marini. Era già morto.

Credit: pixabay.com

I messaggi per Vittorio Marini

La comunità è sconvolta da quanto accaduto e si è stretta al dolore della famiglia. Anche il Primo Cittadino ha voluto spendere qualche parole per salutare Vittorio e per supportare la sua famiglia. Lo ha descritto come un ragazzo semplice, bello, forte, gioioso e buono ed ha rimandato tutti gli eventi comunali in segno di lutto per la scomparsa improvvisa del ragazzo di 16 anni.

Il post della scuola

Anche la comunità scolastica, l’Istituto Minuziano Di Sangri-Aliberti di San Severo, ha voluto pubblicare un post di cordoglio e vicinanza alla famiglia:

Ci stringiamo tutti, con immensa tristezza, attorno al dolore della famiglia di Vittorio Marini.

Credit: pixabay.com

Il tragico incidente s è verificato la mattina dello scorso 18 novembre, lungo la Provinciale 30. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma il ragazzo ha perso il controllo della sua vespa ed ha invaso l’altra corsia, scontrandosi con un camion che proveniva dal senso opposto. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Vittorio Marini è morto sul colpo, a soli 16 anni.

Una notizia che ha spezzato il cuore di tutti, soprattutto quello dei suoi familiari, che non si aspettavano di doverlo salutare così presto. Tantissime le persone che si sono strette intorno al loro dolore.