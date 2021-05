Quella giunta nelle ultime ore è una notizia davvero drammatica non solo per la città di Parma, ma per l’Italia intera. Luana Nigri, 37 anni, si è spenta per sempre a causa del grave tumore che la colpiva dal 2014. A ricordarla sono arrivati decine di messaggi che hanno voluto sottolineare che donna splendida e coraggiosa fosse. L’anno scorso, durante la prima ondata di Coronavirus, si era contagiata ed era riuscita a sconfiggere il virus.

Credit: fanpage.it

La notizia della morte di Luana non può che causare dolore e tristezza. Per la sua giovane età, per come è avvenuta, ma anche per il grande coraggio e solidarietà che ha sempre dimostrato in vita, soprattutto negli ultimi anni in cui era malata.

Nel 2014 aveva scoperto di avere un cancro. Una malattia grave che l’ha resa ancor più coraggiosa e forte di quanto già non fosse prima. L’anno scorso, durante la prima ondata di Covid-19, si era contagiata ed era stata costretta ad interrompere le cure oncologiche.

Anche in quel caso Luana non si è lasciata abbattere ed è riuscita a superare anche quell’ostacolo.

I messaggi di cordoglio per Luana Nigri

Credit: Luana Nigri – Facebook

Come anticipato, Luana Nigri era amata e apprezzata da tantissimi. Dagli stessi che non la dimenticheranno mai e che hanno deciso di renderle onore ricordandola con dei toccanti messaggi.

Da anni si era dedicata al mondo del volontariato. Era membro del consiglio dell’ANMIC. Associazione che ha voluto ricordare tutto il suo impegno e la sua dedizione mantenuti fino all’ultimo, anche quando le forze la stavano abbandonando.

(…)Non ha mai mollato e fino all’ultimo ha saputo esserci per tutti noi. Nei mesi scorsi si era interessata per cercare di rendere concreto un percorso che favorisse il percorso di riconoscimento di invalidità civile ai malati oncologici. E non hai mai smesso di dispensare consigli a chi era in lotta contro il cancro. Era dolce, altruista, intelligente, forte. Una bella persona. Per questo non finiremo mai di ringraziarla. Ora il nostro cuore è tutto per la sua famiglia. Ti vogliamo bene, Lu.

Credit: Parma Panthers – Facebook

Luana lascia suo marito Stefano, capitano della squadra di football americano di Parma. La stessa società dei Panthers, ha scritto su Facebook: