Foligno, i risultati dell’autopsia della piccola Greta Eseguita l'autopsia sul corpo della piccola Greta: ecco i risultati

La tragica morte della piccola Greta, ha sconvolto moltissime persone e gli inquirenti stanno ancora lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nelle scorse ore è stata eseguita l’autopsia ed i risultati hanno confermato le ipotesi che stanno seguendo le forze dell’ordine.

Questa vicenda ha spezzato i cuori di tutta la comunità di Capodacqua e di Foligno, ma anche tutta l’Italia. In molti, infatti, vogliono capire cosa sia accaduto alla bimba e, soprattutto, come si sia allontanata dalla sua abitazione, visto che non era mai accaduto prima.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il medico legale ha eseguito l’esame autoptico sul corpicino della piccola ed i risultati confermano che il suo decesso è avvenuto per annegamento.

Non sono stati trovati segni di violenza. Inoltre è stato confermato anche che i due cani, che al momento del ritrovamento stavano vegliando la bimba, hanno cercato di salvarla, ma che non ci sono riusciti. Infatti, quando sono stati trovati erano completamente bagnati.

Gli inquirenti ora stanno cercando di capire come sia arrivata in quella villa in disuso, che dista circa due chilometri dalla sua abitazione. Vogliono capire il percorso che ha fatto.

Secondo le prime ipotesi, sembrerebbe che la piccola Greta in qualche modo avrebbe aperto il cancello della sua abitazione e, nel momento in cui i cani sono usciti, lei li abbia seguiti.

I carabinieri, coordinati dal maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini, nelle scorse ore hanno effettuato di nuovo un sopralluogo sul percorso che avrebbe fatto la bimba per cercare altre eventuali tracce.

Inoltre, la Procura della Repubblica di Spoleto ha aperto un fascicolo d’indagine e per il momento l’ipotesi che stanno seguendo è proprio quella dell’incidente. Però, non c’è da escludere che nei prossimi giorni ci saranno altre accuse sulle eventuali responsabilità da parte degli adulti.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.