Tragedia in provincia di Forlì, Cecilia Celli è morta a 17 anni, mentre era in sella alla moto con il fidanzato

Doveva compiere 18 anni a dicembre Cecilia Celli, la ragazza che purtroppo sabato 11 settembre, è morta mentre era in sella alla moto del fidanzato. L’incidente è stato molto violento ed infatti, nonostante i disperati tentativi dei medici intervenuti, per lei non c’è stato più nulla da fare.

Una comunità distrutta da questa drammatica ed improvvisa perdita, la ragazza aveva 17 anni e tutti l’hanno descritta come dolce e solare. Tanti i messaggi pubblicati sui social nelle ultime ore.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di sabato 11 settembre. Precisamente in via Bidente, in zona Carpena, in provincia di Forlì.

I due fidanzati di 17 e 19 anni, erano in sella alla loro Yamaha. Erano usciti per fare una passeggiata e per vedere i loro amici, che li stavano aspettando.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il mezzo a due ruote è andato a scontrarsi con un Suv Mercedes che camminava al loro stesso senso di marcia. Alla guida c’era un ragazzo di 27 anni, che vive nella stessa zona.

I giovani dopo l’impatto, sono stati sbalzati in aria e poi a terra. I presenti si sono presto resi conto che le condizioni erano gravi ed infatti hanno lanciato in fretta l’allarme ai soccorritori.

Il tragico decesso di Cecilia Celli e le condizioni del fidanzato

All’arrivo dei medici, la ragazza era sull’asfalto, ormai senza vita. Hanno provato a rianimarla per diverso tempo, ma il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Infatti non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso sul posto.

Il fidanzato nel momento in cui i sanitari sono arrivati era cosciente, ma ora è ricoverato all’ospedale Bufalini, di Cesena, nel reparto di rianimazione. I dottori hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata, visto che le sue condizioni sono critiche.

Le forze dell’ordine adesso stanno cercando di capire come sia avvenuto il drammatico incidente. Devono ascoltare gli amici dell’automobilista e vogliono anche visionare i filmati di video sorveglianza della zona.