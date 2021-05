Dramma a Varese, a causa di un incidente in moto Giuseppe Guzzi ha perso la vita a 24 anni: grave l'amica

Un evento drammatico è avvenuto nella serata di giovedì 13 maggio, a Varese. A causa di un incidente in moto, Giuseppe Guzzi un giovane di soli 24 anni è morto. Invece risultano essere molto gravi le condizioni della ragazza di 17 anni, che era dietro di lui.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio terribile che ovviamente ha scosso l’intera comunità. La notizia si è diffusa in fretta ed in molti hanno pubblicato dei messaggi per salutarlo un’ultima volta.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella serata di giovedì 13 maggio, intorno alle 19.30. Precisamente nel quartiere di San Fermo, a Varese.

I due erano a bordo di una Ninja Kawasaki ed alla guida c’era Giuseppe Guzzi. Il ragazzo ha sempre avuto una passione profonda per il calcio e le due ruote. Infatti tutti dicono che sapeva guidare molto bene quel veicolo.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il giovane ha perso il controllo del suo mezzo. A causa della velocità elevata, i due sono caduti a terra e l’impatto con l’asfalto è stato molto violento.

Di conseguenza, le loro condizioni sono apparse critiche sin da subito. Infatti i presenti hanno lanciato in fretta l’allarme al 118 ed i sanitari sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti.

Le condizioni dei ragazzi dopo l’incidente in moto

La situazione dei ragazzi è apparsa grave. Infatti i medici li hanno trasportati d’urgenza all’ospedale Circolo, di Varese. Tuttavia, una volta arrivato nella struttura sanitaria, il cuore di Giuseppe ha cessato di battere per sempre.

Invece, le condizioni della 17enne risultano essere critiche. Ora è ancora ricoverata ed i dottori, vista la sua situazione, hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata. Purtroppo è in pericolo di vita.

La notizia di questa drammatica perdita, si è diffusa molto velocemente ed in molti hanno pubblicato un messaggio sui social, per ricordare il loro amico andato via da questo mondo troppo presto. Giuseppe Guzzi ha anche lasciato una figlia di pochi mesi.