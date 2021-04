Francesca Barbieri è morta: aveva 38 anni

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del web nelle scorse ore. Purtroppo la famosa travel blogger, Francesca Barbieri, conosciuta da tutti come Fraintesa, ha perso la vita a 38 anni. Stava lottando contro un tumore grave, ormai da molto tempo e, alla fine, la malattia non le ha lasciato scampo. Tante persone stanno pubblicando dei messaggi di cordoglio sui social.

CREDIT: INSTAGRAM

Una notizia terribile, che ha spezzato il cuore a migliaia di utenti. In molti pregavano per lei e le davano la forza per combattere quella dura battaglia, che aveva deciso di condividere con tutti i suoi follower.

Il tragico decesso di questa ragazza, è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 2 aprile ed è stato proprio il fidanzato a parlarne su Facebook, con un commovente messaggio. Il ragazzo ha scritto:

Oggi Fraintesa ci ha lasciato. Nelle ultime ore non ha sofferto ed il decorso finale della malattia è stato molto rapito e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua situazione. In questi anni siete stati la sua forza, la sua spinta.

CREDIT: INSTAGRAM

Piano piano, man mano che il tumore avanzava (malgrado i cicli di chemioterapie) ha lasciato gli impegni lavorativi per dedicarsi solo a voi. Nell’ultimo periodo il ritornello che cantava più spesso era ‘Save your tears for another day.’

Questa giovane travel blogger era molto conosciuta e apprezzata per la sua dolcezza e la sua spontaneità. Era felice del suo lavoro, ma dalla scoperta della sua malattia, aveva scelto di rendere tutti partecipi di ciò che stava vivendo.

La scoperta della malattia di Francesca Barbieri

Fraintesa ha scoperto di avere un tumore durante uno dei suoi soliti viaggi. Mentre si stava facendo la doccia, ha sentito che aveva uno strano nodulo ad un seno.

Si è fatta subito controllare e il medico, inizialmente, le disse che si trattava di una ciste e che non sembrava nulla di grave. Tuttavia, la ragazza ha deciso di sottoporsi ad intervento, ma dalla biopsia è emersa la terribile verità.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo era un tumore molto aggressivo. Da quel momento è iniziata la sua lunga battaglia. Si è sottoposta a tutte le terapia di cui aveva bisogno, ma non ha mai smesso di viaggiare, per mostrare ai suoi follower i bellissimi posti che visitava.