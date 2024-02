Ospite da Alessandro Cattelan, Francesca Michielin ha spiegato il motivo per cui aveva annullato le date del suo tour estivo

Nella puntata di Stasera c’è Cattelan andata in onda lo scorso 30 gennaio, il conduttore ha avuto come ospite la sua collega e amica Francesca Michielin. La cantante e conduttrice di X Factor, tra le tante cose, ha parlato anche del grave problema di salute avuto la scorsa estate, che l’aveva costretta ad annullare alcune date del suo tour.

Francesca Michielin e Alessandro Cattelan sono da sempre grandi amici. Una una cantante di grande successo, l’altro è la stella nascente della televisione italiana.

Si sono alternati anche sul palco di X Factor dove lui, presentatore del talent per molti anni, due anni fa è stato sostituito proprio da lei.

La scorsa estate la cantante aveva commosso e preoccupato tutti quando si era trovata costretta ad annullare tutte le ultime date del suo tour per dei non precisati problemi di salute.

Non voglio allarmarvi, però è giusto che per stare meglio al più presto faccia un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione tra pochi giorni, e ovviamente dopo dovrò stare un po’ a riposo.

Inizialmente le date annullate erano soltanto due, ma pochi giorni dopo l’artista è tornata sui social raccontando le difficoltà del suo ultimo anno per questo problema di salute e spiegando che aveva bisogno di altro tempo per riprendersi.

Che problema ha avuto Francesca Michielin?

Fino a ieri Francesca Michielin non aveva mai specificato di che problema si trattasse e i suoi fan sono rimasti per mesi con il dubbio e la preoccupazione.

Fortunatamente, sebbene si tratti di una cosa abbastanza invasiva, oggi l’artista sta bene ed ha anche spiegato cosa le è accaduto, nel programma del suo amico Cattelan:

Da oggi dirò ‘colpo di rene’ invece che di reni. Ne ho uno solo e si può vivere anche senza. Io ci rido su questa cosa, quando mi dicono frasi come ‘costa un rene’, rispondo ‘no, altrimenti rimango al verde’. Faccio diverse gag.

A quanto pare la cantante si è ripresa al meglio delle sue possibilità, come dimostra la sua serenità nel salotto di Alessandro Cattelan. Un sospiro di sollievo per l’amico conduttore, ma anche per i tanti sostenitori di Francesca.