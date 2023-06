Un dramma assoluto e improvviso ha travolto in pieno una famiglia di Monselice, che già in passato si era trovata ad affrontare un altro grave lutto. Francesca Rettore, una donna di soli 55 anni, ha perso la vita dopo aver accusato un malore in casa. Con lei c’era suo figlio, che l’ha soccorsa per primo e che l’ha vista spegnersi tra le sue braccia.

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato scorso. Francesca, una donna di 55 anni residente a Monselice, in provincia di Padova, era in casa insieme ad uno dei suoi figli, quando improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciata a terra.

Il ragazzo è stato il primo ad accorgersi del malessere di sua madre e ha cerato di aiutarla, in attesa dell’arrivo dei soccorritori da lui stesso allertati.

Purtroppo per la 55enne non c’è stato nulla da fare e si è spenta pochi istanti dopo, proprio tra le braccia di suo figlio.

Una tragedia molto dolorosa e inspiegabile quella capitata alla donna, che non ha mai avuto problemi di salute e che anzi, era un’assidua frequentatrice di strutture sportive e di montagne, sulle quali si recava spesso insieme ai figli per fare delle escursioni.

Quella capitata ai figli di Francesca non è purtroppo l’unica tragedia. Qualche anno fa, nel 2018, Raffaele e Sebastiano avevano infatti dovuto affrontare, insieme alla loro mamma, la dolorosa perdita del loro papà e marito, il dottor Renzo Biasiato.

L’uomo si spense dopo aver lottato a lungo con una brutta malattia. Era stato primario del reparto di chirurgia generale a Monselice dal 1986 al 2004, nonché professore di chirurgia d’urgenza all’Università di Padova.

Cordoglio per la morte di Francesca Rettore

La scomparsa così improvvisa di Francesca Rettore ha provocato un dolore incalcolabile a tutti. Non solo ai familiari, ma anche ai tanti amici e alle innumerevoli persone che la conoscevano e che le volevano bene.

I social, sia nella giornata di sabato che in quella di ieri, durante la quale si è celebrato il suo funerale, sono stati invasi da decine di commoventi messaggi di cordoglio.

Un amico, ad esempio, ha scritto: