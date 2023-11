Non ce l’ha fatta il piccolo Francesco Del Moro, si è spento per sempre a soli 10 anni, dopo due settimane di febbre. La sua agonia era iniziata verso metà ottobre, il bambino si era sentito male a scuola. Aveva la febbre alta.

Il 31 ottobre, dopo che le sue condizioni continuavano a peggiorare nonostante le cure e i giorni trascorsi, i suoi genitori avevano deciso di portarlo in ospedale. Francesco Del Moro è stato subito ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica e i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Purtroppo, ogni tentativo è stato vano e diversi giorni dopo, lo scorso 3 novembre, il cuore del minore si è fermato per sempre.

Francesco Del Moro: esclusa la meningite

Inizialmente, il team ospedaliero aveva ipotizzato una meningite, ma gli accertamenti hanno dato esito negativo. Ora si indaga per capire cosa abbia portato al decesso del bambino di 10 anni. La sua scomparsa è ancora avvolta nel mistero.

L’ospedale di Padova sta effettuando tutti gli esami sul corpo del minore, per far luce sulla causa del decesso e per dare delle risposte alla sua famiglia. Il piccolo lascia la mamma Manuela, il papà Stefano e la sorellina Benedetta, di soli 2 anni. Ci vorranno giorni, prima che la relazione completa dell’autopsia venga depositata.

Oggi, 7 novembre, alle ore 15:00, verrà celebrato il funerale di Francesco Del Moro presso la chiesa di San Floriano a Marostica.

Una notizia straziante, come quella che ieri ha colpito l’Italia. Il piccolo Giorgio Pompilii si è spento per sempre a soli 7 anni, dopo una lunga lotta contro una malattia degenerativa. Un guerriero che ha lottato con tutto se stesso e che è finalmente libero da ogni dolore. Si è spento circondato dall’amore della sua mamma e del suo papà, tra le mura dell’ospedale di Teramo.