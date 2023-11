La tristissima notizia arriva da Teramo. Non ce l’ha fatta il piccolo Giorgio Pompilii, si è spento per sempre a soli 7 anni a causa di una malattia degenerativa. È stato il suo papà, con un post sui social, a dare la straziante notizia.

Re Giorgio non è più con noi è salito in cielo …

Papà Paolo è rimasto accanto al suo bambino fino all’ultimo istante. Nei suoi pochi anni di vita, il piccolo Giorgio Pompilii ha combattuto contro una malattia degenerativa senza una cura. Un guerriero che ce l’ha messa tutta, ma che alla fine ha aperto le ali verso un posto migliore, libero da ogni sofferenza. Si è spento tra le mura dell’ospedale Mazzini di Teramo. Si è spento circondato dal grandissimo amore del suo papà, della mamma Manuela e della sorellina.

Tutti in queste ore lo stanno ricordando sul web con parole strazianti. Giorgio era un bambino coraggioso, che ha sempre dimostrato di avere una forza incredibile, nonostante il suo destino già segnato. È riuscito a regalare momenti bellissimi a tutti coloro che lo amavano e quei ricordi resteranno per sempre custoditi nei loro cuori.

La malattia del piccolo Giorgio Pompilii

L’agonia del piccolo Giorgio Pompilii è stata raccontata proprio dai suoi genitori in diverse interviste. I primi sintomi sono arrivati quando aveva soltanto 2 anni. Il bambino aveva difficoltà a camminare. Così la mamma e il papà si sono rivolti a diversi medici e dopo tanti esami clinici, è arrivata la triste diagnosi.

Nel 2021, la famiglia ha lanciato un appello in Rai per fare in modo che il piccolo ricevesse le cure sperimentali. Purtroppo, Giorgio era in uno stato già troppo avanzato della malattia. C’era la Pandemia, che ha notevolmente complicato la lotta di questa famiglia.

Grazie al coraggio della sua mamma e del suo papà, alla fine il bimbo è stato accolto in una struttura di Milano, dove i medici hanno provato a salvarlo proprio con quelle cure sperimentali. Purtroppo, la malattia ha continuato a progredire, non lasciandogli scampo.

La notizia della sua scomparsa ha spezzato il cuore di tutti. L’intera comunità e l’intera Italia si sono strette al dolore della sua mamma e del suo papà. Immensi i messaggi dedicati a Giorgio, parole piene d’amore che saranno la forza dei questi due genitori. Giorgio era un bambino tanto amato. Ora è libero da ogni dolore.