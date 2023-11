Grave lutto per l'attore della serie Marvel, Eka Darville: il figlio Mana di 10 anni si è spento per un tumore al cervello

Si è spento per sempre il piccolo Mana, il figlio dell’attore della famosa serie Marvil. Eka Darville aveva messo in pausa la sua carriera tutta in ascesa, perché desiderava stare vicino al suo bimbo, che da circa un anno stava lottando contro un brutto male al cervello.

I medici sin da subito hanno cercato di fare il possibile. Infatti la famiglia si era anche trasferita negli Stati Uniti, con la speranza di poter trovare la soluzione, in una cura sperimentale.

Il piccolo Mana, era il figlio di 10 anni dell'attore Eka Darville.

Purtroppo lo scorso anno il bambino è svenuto mentre tutti erano in spiaggia. Da qui il tempestivo trasporto in un ospedale dell’Australia e dai controlli del caso, è emersa la straziante verità.

Mana era affetto da un brutto male al cervello. Lo stesso padre raccontava ciò che stavano vivendo sui social. Aveva anche creato una pagina di raccolta fondi sulla note piattaforma di GoFoundMe, chiamata: “Let’s Go Mana”.

L’attore lo scorso metà ottobre, aveva aggiornato per l’ultima volta tutti i suoi follower della lotta del figlio. Poi alla fine, nei giorni scorsi, il triste e straziante epilogo.

L’annuncio sul decesso del piccolo Mana, figlio di Eka Darville

Eka come già detto in precedenza aveva messo in pausa la sua carriera, per stare vicino al suo piccolo. Si erano anche trasferiti negli Stati Uniti, con la speranza di poter trovare una soluzione in una cura sperimentale.

Questo però non è successo. Il piccolo purtroppo si è spento a soli 10 anni nei giorni scorsi. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata proprio la nonna, madre dell’attore, Malaika. Quest’ultima in un post su Instagram, ha scritto: