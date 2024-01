Non rispondeva a nessuno, così i Vigili del Fuoco hanno aperto la porta della sua abitazione: Francesco Spadoni trovato morto a soli 21 anni

Uno studente di soli 21 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione situata al centro di Torino. Francesco Spadoni viveva da solo ed era originario di Mirano, comune in provincia di Venezia.

Si era trasferito a Torino per studiare, era uno studente del politecnico, iscritto alla facoltà Design&Comunicazione. Aveva trascorso le vacanze di Natale nel suo comune di origine ed era poi tornato a Torino, per ricominciare la routine quotidiana.

La straziante scoperta, dopo le mancate risposte, fatta dagli amici

A fare la drammatica scoperta, sono stati alcuni suoi amici. Non riuscivano a contattarlo telefonicamente da un po’, così preoccupati hanno deciso di recarsi a casa sua e suonare alla porta. Tuttavia, Francesco Spadoni non ha risposto al campanello. Ancora più preoccupati, gli amici hanno allarmato i Vigili del Fuoco, che a loro volta hanno proceduto ad aprire la porta. È stato allora che è arrivata la straziante scoperta. Il 21enne era in casa da solo, ormai privo di vita.

Le cause del decesso sono attualmente sconosciute, probabilmente verrà disposta l’autopsia. I risultati dell’esame potrebbero essere fondamentali per far luce su cosa sia accaduto al giovane.

Una poesia di Francesco Spadoni sull’epigrafe

Francesco amava la poesia, era una delle sue più grandi passioni. La famiglia ha scelto proprio un suo componimento per l’epigrafe:

Disteso nel vuoto di ciò che mi riempie, ascolto sereno l’eco del tuo canto, mondo.

Sono volato in cielo

Gli amici e i familiari lo ricordano come un ragazzo dolce e sempre discreto. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei loro cuori. L’ultimo saluto al 21enne verrà celebrato domani, martedì 16 gennaio, alle 15:15, nella chiesa di San Michele Arcangelo di Mirano.