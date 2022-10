Un episodio molto spiacevole si è verificato a Roma nella tarda serata dello scorso 19 ottobre. Un’auto guidata da una ragazza di 23 anni, che era sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, ha investito e tolto la vita a Francesco Valdiserri, un giovane di soli 20 anni. In un momento di così grande sconforto, i genitori del giovane hanno ricevuto un messaggio da una persona speciale, Francesco Totti.

Francesco, la sera dello scorso mercoledì 19 ottobre, aveva trascorso una serata al cinema con un amico. Finito il film stava facendo una passeggiata sulla Cristoforo Colombo, nota arteria stradale della Capitale, quando in pochissimi istanti è capitato ciò che nessuno poteva prevedere.

Un’auto, una Suzuki Swift, è uscita di strada, ha sbattuto prima contro un palo della luce e un albero, per poi centrare in pieno il 20enne. Lo scontro è stato molto violento e il ragazzo è deceduto praticamente sul colpo.

La guidatrice, una ragazza di 23 anni, trasportata in ospedale per lievi traumi, alle analisi svolte è risultata positiva all’alcool e alle sostanze stupefacenti. Ora è indagata per omicidio stradale e si trova agli arresti domiciliari.

Il messaggio di Totti per la famiglia di Francesco Valdiserri

Francesco Valdiserri era un giovane con la testa a posto e con tanti sogni. Era figlio di Paola Di Caro e di Luca Valdiserri, due giornalisti de Il Corriere della Sera, che ora ovviamente sono devastati da un dolore incalcolabile.

Nelle ore successive alla scomparsa del loro figlio, è arrivato un messaggio per loro da parte di una persona speciale. Una personalità che Roma ce l’ha nel sangue e che tutti i romani portano nel cuore, Francesco Totti.

L’ex calciatore ha scritto una lettera per Paola e Luca molto commovente, mostrando la sua vicinanza. Eccola di seguito:

Quando arriva una notizia della perdita di un figlio in questo modo non sai sa dove iniziare. Luca e Paola hanno percorso con me la mia crescita da ragazzo a uomo a padre. Da giovane calciatore a professionista la strada è stata lunga. E quando chiamano il figlio Francesco… Oggi cosa puoi dire?

Così inizia la lettera dell’ex capitano della Roma. Poi prosegue.