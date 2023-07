Francesco Vitulo ha perso la vita a 46 anni, mentre era fermo al semaforo rosso, un malore improvviso non gli ha lasciato scampo

Francesco Vitulo ha perso la vita a soli 46 anni, in modo improvviso di inaspettato, mentre aspettava il semaforo verde. Si trovava all’interno della sua vettura, fermo davanti a quella luce rossa, quando un malore improvviso lo ha colpito. Nessuno ha potuto fare nulla per salvargli la vita.

I testimoni della triste scena, hanno cercato di soccorrerlo, inutilmente. I fatti si sono verificati nel comune di Santa Margherita, in provincia di Rovigo. Tutti lo conoscevano e in queste ore lo stanno ricordando come un uomo gentile, un amico sempre pronto davanti a nuove iniziative.

L’ultimo addio a Francesco Vitulo

Pochi giorni fa, si è celebrato l’ultimo saluto all’interno della chiesa parrocchiale di Sant’Egidio. Numerosi i parenti e gli amici che hanno deciso di riunirsi per dire addio a Francesco Vitulo. Nessuno si aspettava una notizia del genere, è accaduto in modo improvviso ed inaspettato e ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano. Il 46enne lascia la madre Maria Bruna e i suoi due fratelli, Luca e Paolo.

Francesco era molto conosciuto anche per essere il figlio del compianto gestore dell’ex Eurospin, Franchino Vitulo.

Quanto accaduto è stato un duro colpo per l’intera comunità, sono giorni di tristezza e preghiere per la famiglia dell’uomo, straziata dalla sua scomparsa inaspettata. Francesco è deceduto durante una normalissima giornata, mentre stavo guidando la sua macchina e stava aspettando che la luce del semaforo rosso diventasse verde. La vita a volte è ingiusta, nessuno si aspettava una notizia tanto triste, un malore ha spezzato per sempre la sua vita a soli 46 anni.

Immenso l’affetto che la famiglia sta ricevendo da parte di tutti coloro che conoscevano Vitulo e che in queste ore lo stanno ricordando come una persona gentile, sorridente e sempre pronta ad accettare e a svolgere qualsiasi nuova iniziativa locale.