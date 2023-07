I Carabinieri di Fermo e l’ispettorato del lavoro stanno indagando per capire cosa sia effettivamente successo a Posto Sant’Elpidio intorno alle 9:00 di ieri. Franco Mazelli, un giovane di soli 18 anni, è precipitato da una voragine che si è aperta nel tetto di uno stabilimento industriale del posto, perdendo la vita sul colpo.

Non è ancora del tutto chiaro cosa stesse facendo il ragazzo in quella zona e, in particolare, sul tetto di quel capannone industriale.

I fatti però riportano che un giovane di soli 18 anni, con una vita ancora davanti piena di sogni e speranze, ha perso la vita cadendo nel vuoto da un’altezza di circa 10 metri.

L’episodio è avvenuto precisamente a Porto Sant’Elpidio, vicino a Fermo, nelle Marche. Franco Mazelli era salito sul tetto di un capanno, quando un pannello di quest’ultimo ha ceduto e lui è precipitato nel vuoto.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori della Croce Verde, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Era morto praticamente sul colpo.

Credit: Cronache Fermane

Nello stabilimento sono arrivati poco dopo anche i Carabinieri della compagnia di Fermo e gli ispettori del lavoro, che ora stanno cercando di capire cosa ci facesse quel ragazzo lassù.

Stando a quanto emerso fino ad ora, pare che lui fosse andato lì a trovare suo zio, impegnato in lavoro in uno stabile limitrofo a quello della tragedia. Si tratta per il momento di ipotesi, nulla di confermato da parte delle autorità competenti le quali, come detto anticipatamente, stanno indagando sul caso.

Cordoglio per la morte di Franco Mazelli

Credit: Cronache Fermane

La notizia del decesso del 18enne si è subito diffusa a Porto Sant’Elpidio, dove lui viveva insieme alla sua famiglia di origini albanesi.

Massimiliano Ciarpella, sindaco della cittadina marchigiana, a nome suo e di tutta l’amministrazione comunale ha voluto mostrare cordoglio e vicinanza alla famiglia della giovane vittima, colpita da un dramma così inaspettato e devastante.

