È della serata di ieri la notizia della scomparsa, all’età di 78 anni, di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Franz Beckenbauer, ex calciatore allenatore e dirigente sportivo tedesco, si è spento nella serata di domenica, come annunciato dalla sua famiglia. Nel comunicato viene chiesto che venga rispettata la privacy in questo difficile momento.

Il calcio mondiale perde un’altra delle stelle più luminose e dei campioni più straordinari della loro storia.

Dopo Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre del 2020 all’età di 60 anni, e Pelè, morto a 82 anni il 29 dicembre del 2022, se ne va un altro grandissimo del pallone, Franz Beckenbauer.

Ad annunciarlo, con un composto ma allo stesso tempo toccante comunicato diramato alla stampa tedesca, sono stati i suoi familiari. Nella nota, si legge:

È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer si e’ addormentato serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande.

La magnifica carriera di Franz Beckenbauer

Nato a Monaco di Baviera nel 1945, ha iniziato a giocare a calcio nella squadra della sua città, il Bayern Monaco, dalle giovanili fino a diventarne la leggenda più grande.

Ha esordito in prima squadra nel nel 1964, restandoci fino al 1977 e vincendo quattro Coppe nazionali, quattro campionati, una Coppa delle Coppe, tre Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Successi che lo portarono alla vittoria di due Palloni d’oro, nel 1972 e nel 1976.

Da calciatore ha giocato poi nei New York Cosmos, all’Amburgo e in fine di nuovo ai Cosmos.

Con la nazionale tedesca, sia da calciatore che da allenatore, ha partecipato a cinque edizioni dei Campionati mondiali e due degli Europei, vincendone rispettivamente due e uno.

Soprannominato Kaiser, è considerato dai più il miglior difensore della storia del calcio e uno dei calciatori migliori in assoluto di sempre.

Diverse le esperienze da allenatore tra cui, oltre quella sulla panchina della nazionale tedesca, spicca quella al Bayern, suo storico club di appartenenza.

Sempre nel Bayern di Monaco, dal 2009 fino alla sua morte, ha ricoperto anche il ruolo di Presidente onorario.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio arrivati da tutto il mondo del calcio.