Nella giornata di ieri, dopo alcuni giorni di pellegrinaggio che i tantissimi tifosi brasiliani hanno fatto nello stadio del Santos, per salutare per l’ultima volta una vera icona nazionale, la salma di Pelé ha lasciato l’impianto sportivo e, seguita da un lungo corteo, è passata sotto la casa in cui vive sua mamma, la centenaria Doña Celeste. La signora, come hanno spiegato i parenti, non sa nulla del decesso di suo figlio.

Lo scorso 29 dicembre, dopo una lunga, faticosa e dolorosa battaglia durata molto tempo, O’Rey del calcio brasiliano si è spento per sempre all’età di 82 anni.

Nell’ultimo periodo Pelé era stato spesso al centro della cronaca mondiale, proprio per via delle sue condizioni di salute che, suo malgrado, sono andate via via peggiorando fino al tragico epilogo.

Il brasiliano, considerato uno dei calciatori più forti della storia, capace di vincere tre campionati del mondo (l’unico della storia a riuscirci), oltre alla maglia verde oro della sua nazione ne ha vestita soltanto un’altra, quella del Santos.

Ed è proprio nello stadio del Santos che, fino a ieri, la sua salma è stata esposta per ricevere l’abbraccio dei tantissimi tifosi che hanno voluto raggiungerlo in pellegrinaggio per salutarlo un’ultima volta.

Cosa sa la mamma di Pelé

In questi giorni di grande dolore, un tema sempre riguardante Pelé di cui si è parlato molto, è stata sua mamma. Doña Celeste, che ha compiuto 100 anni lo scorso novembre, non sta affatto bene e mostra i naturali segni dell’anzianità.

A quanto pare la donna non sa nulla della scomparsa del figlio e i medici che la curano hanno consigliato alla famiglia di non dirle nulla, per il momento, poiché la notizia potrebbe farla crollare definitivamente.

Ieri, dopo aver lasciato lo stadio, il feretro di Pelé è passato proprio sotto la casa di sua mamma. Ad affacciarsi, visibilmente commossa, la sorella Maria Lucia, che a 72 anni vive con la mamma e si prende cura di lei.

In una recente intervista, Maria Lucia aveva dichiarato di aver provato a dire a sua mamma delle delicate condizioni del figlio, ma lei non recepiva: