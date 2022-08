Un terribile episodio è quello accaduto nei giorni scorsi in Liguria. Una mamma di 22 anni è stata denunciata dalle forze dell’ordine, poiché ha lasciato i figli, fratellini di 2, 3 e 5 anni da soli in spiaggia. Lei era andata a bere con un amico ed è tornata ubriaca.

I piccoli hanno girato per ore nella zona spaesati ed impauriti. Le altre mamme nel vedere le loro condizioni, li hanno convinti a stare con loro e aspettare il rientro della donna.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. Precisamente in una spiaggia che si trova a Voltri, in provincia di Genova. In realtà la donna e i figli sono residenti a Pavia.

Probabilmente per una vacanza, si sono recati in questa meta turistica. In quella che sembrava essere però una giornata come le altre, è avvenuto l’impensabile.

La mamma di 22 anni era con i figli al suo ombrellone, ma quando ha visto arrivare un suo amico, ha lasciato i bimbi da soli e si è recata ad un bar. Gli altri genitori nel vedere i piccoli impauriti e spaesati li hanno fatti stare con loro.

Tuttavia, visto che della donna non c’erano tracce, hanno allertato i carabinieri. Questi ultimi sono arrivati sul posto dopo diversi minuti e si sono messi in fretta a lavoro per trovare la mamma.

Il ritorno della mamma dei fratellini soli in spiaggia

L’hanno cercata in molti bar e locali della zona, ma della madre non c’erano tracce. Solo poche ore dopo la stessa donna si è ripresentata in spiaggia, visibilmente ubriaca.

Gli altri bagnanti arrabbiati, volevano aggredirla per aver lasciato i figli da soli per tutto quello tempo. I poliziotti sono riusciti a fermarli ed hanno informato la mamma che sarebbe stata denunciata per maltrattamenti in famiglia e che le avrebbero portato via i figli.

Quando la donna ha saputo questa notizia, ha anche provato ad aggredire verbalmente e fisicamente i carabinieri. Per questo l’hanno anche denunciata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.