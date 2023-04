Dramma nel giorno di Pasqua, due fratellini e 7 e 9 anni trovati morti in casa: arrestata la madre accusata dei loro delitti

Un episodio davvero straziante è quello accaduto nella giornata di Pasqua, in Germania. Purtroppo due fratellini di 7 e 9 anni sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione e la madre si trova in arresto. Risulta essere accusata del loro delitto.

Sono in corso tutte le indagini da parte delle forze dell’ordine su questa vicenda così straziante. Gli agenti stanno cercando di capire il movente ed anche dove si trovava il padre in quelle ore.

I fatti sono avvenuti nella giornata di Pasqua, domenica 9 aprile. Precisamente in un appartamento che si trova a Hockenheim, nella contea di Rhein-Neckar, in Germania.

Da ciò che riporta il quotidiano locale SWR, la mamma è stata la prima a chiamare le forze dell’ordine. Nella telefonata ha chiesto di andare in casa, perché aveva appena fatto qualcosa di molto brutto.

Tuttavia, gli agenti una volta intervenuti nell’abitazione della famiglia, hanno trovato i due bambini a terra ormai senza vita. La mamma invece, aveva ancora in mano l’arma usata per commettere i delitti.

Per questo motivo hanno avuto bisogno dell’ausilio di una Task Force specializzata. La donna di 43 anni, da quel momento si trova in stato di fermo, ma non ha ancora spiegato le motivazioni dietro il suo gesto.

Fratellini di 7 e 9 anni trovati senza vita: il cordoglio del sindaco

Ora le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta vicenda, ma soprattutto dove si trova il padre in quelle ore. Purtroppo le domande a cui devono trovare una risposta, sono ancora tante.

L’intera comunità è sconvolta da quanto successo. Nessuno di loro si sarebbe mai immaginato di vivere una cosa del genere. Infatti il sindaco Hockenheim Marcus Zeitler in un post sui social, ha scritto: